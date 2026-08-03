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Главная Киев Дизтопливо по 90,90 грн: цены на АЗС Киева продолжают расти

Дизтопливо по 90,90 грн: цены на АЗС Киева продолжают расти

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 09:53
Цены на топливо в Киеве 3 августа: сколько стоит бензин, дизель и газ
Цены на топливо в Киеве на АЗС UPG 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киеве по состоянию на 3 августа сохраняются высокие цены на топливо. Самым дорогим среди представленных сетей остается дизельное топливо на АЗС UPG — 90,90 грн за литр. В то же время самую низкую стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза предлагает "Укрнафта».

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 3 августа

По состоянию на 3 августа столичные автозаправочные сети сохраняют существенную разницу в стоимости топлива. Самые дорогие позиции традиционно представлены в сегменте премиального бензина и дизельного топлива, тогда как отдельные сети предлагают более доступные цены на стандартные марки бензина и автогаз.

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Цены на топливо в Киеве 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС UPG

На автозаправочных станциях UPG водителям доступны несколько видов бензина и дизельное топливо. Самую высокую цену в сети имеет дизельное топливо EURO ДП, а бензин А-95 стоит почти 80 грн за литр.

На АЗС UPG установлены следующие цены на топливо:

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  • Бензин UPG 100 — 88,90 грн/л;
  • Бензин UPG 95 — 81,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • Дизельное топливо EURO ДП — 90,90 грн/л.
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Цены на топливо в Киеве на АЗС OKKO 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС OKKO

На АЗС OKKO представлен широкий выбор обычного и премиального топлива. Самой дорогой позицией является бензин Pulls 100, а дизельное топливо стоит дешевле, чем премиальные марки бензина.

На АЗС OKKO установлены следующие цены на топливо:

  • Бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;
  • Бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;
  • Бензин А-95 Евро — 82,90 грн/л;
  • Дизельное топливо Pulls ДП — 95,50 грн/л;
  • Дизельное топливо ДП Евро — 92,50 грн/л.
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Цены на топливо в Киеве на АЗС "Укрнафта" 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "Укрнафта"

На автозаправочных станциях "Укрнафта" цены остаются одними из самых низких среди крупнейших сетей столицы. Здесь водителям доступны бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.

На АЗС "Укрнафта" установлены следующие цены на топливо:

  • Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
  • Бензин А-92 — 77,90 грн/л;
  • Дизельное топливо ДП — 89,90 грн/л;
  • Автомобильный газ (LPG) — 42,90 грн/л.

В целом самым дорогим среди представленных сетей является премиальный бензин Pulls 100 на АЗС OKKO, который стоит 92,90 грн за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо зафиксирована на UPG90,90 грн за литр, тогда как самую низкую стоимость бензина А-95, дизельного топлива и автогаза предлагает "Укрнафта".

Новини.LIVE сообщали, что 2 августа 2026 года российские войска во второй раз менее чем за сутки атаковали крупнейший склад Rozetka в Броварах, поразив его двумя дронами Shahed. В компании заявили, что считают повторный удар целенаправленной атакой, а не случайностью. Несмотря на обстрел, никто не пострадал, а Rozetka продолжает работать в обычном режиме.

Новини.LIVE также сообщали, что 1 августа 2026 года в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российского обстрела, унесшего жизни девяти человек. Еще 33 человека, в том числе четверо детей, получили ранения, а спасатели эвакуировали 105 человек.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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