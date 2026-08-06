Дизпаливо сягнуло 96,90 грн: ціни на пальне на АЗС Києва
На автозаправних станціях Києва оновили вартість пального. Найбільші мережі АЗС пропонують різні ціни на бензин та дизельне пальне. Найдорожче бензин і дизель продають на заправках OKKO, тоді як найнижчі ціни серед найбільших мереж пропонує Ukrnafta, а UPG займає проміжну позицію.
Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на пальне у популярних мережах столиці.
Ціни на пальне на АЗС UPG
Так, на АЗС UPG літр бензину А-95 коштує 79,90 грн, бензин UPG 100 — 88,90, UPG 95 — 81,90, а дизельне пальне — 90,90 грн.
Ціни на пальне на АЗС OKKO
На заправках OKKO за літр 95-того бензину доведеться заплатити 85,90 грн, за А-95 євро —82,90, дизельне пальне продають по 96,90 грн, а ДП євро — 93,90.
Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта"
Водночас мережа Ukrnafta пропонує бензин А-95 за 79,80 грн за літр, А-92 — 77,90. Дизельне пальне тут коштує 89,90 грн.
Різниця у вартості пального на популярних АЗС сягає кількох гривень за літр. Проте ціни на пальне можуть відрізнятися залежно від регіону та конкретної автозаправної станції.
Як писали Новини.LIVE, на Київщині через спеку запровадили тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту дорогами загального користування. Заборона діє у період, коли температура повітря перевищує +28 °C, щоб зберегти дорожнє покриття від руйнування. Обмеження не поширюються на транспорт, який перевозить небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин або бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Водночас дослідження LUN показало, що влітку передмістя Києва може бути на 8 °C прохолоднішим за центральні райони столиці. Однією з головних причин такого перепаду є велика кількість зелених зон, менша щільність забудови та нижчий рівень нагрівання поверхонь. Найкомфортніший мікроклімат фіксують у населених пунктах, розташованих поруч із лісами та водоймами.
Читайте Новини.live!