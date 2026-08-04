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Головна Київ Передмістя Києва влітку може бути до 8°C прохолоднішим за столицю — дослідження ЛУН

Передмістя Києва влітку може бути до 8°C прохолоднішим за столицю — дослідження ЛУН

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 16:41
Передмістя Києва влітку може бути до 8°C прохолоднішим за столицю — дослідження ЛУН
Спекотна погода. Фото: УНІАН

Під час літньої спеки температура поверхні у щільно забудованих районах Києва може сягати 46–47°C. Водночас у передмістях із великою кількістю зелених зон і водойм вона нижча на 6–8°C.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дослідження компанії ЛУН.

Які райони Києва найспекотніші

За результатами аналізу супутникових даних, найвищу температуру поверхні зафіксували у Дарницькому районі — 47°C. На Подолі та Оболоні вона сягнула 46°C.

Карта температур у передмісті Києва. Фото: ЛУН

Натомість у передмістях показники значно нижчі. Так, у Нових Петрівцях температура поверхні становила 39°C, у Конча-Заспі — 40°C, а в Чайках — 41°C.

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У ЛУН пояснили, що така різниця пов'язана насамперед із кількістю зелених насаджень, водойм та щільністю забудови, які безпосередньо впливають на нагрівання міського середовища.

Не лише прохолодніше, а й дешевше

Дослідження також показало різницю у вартості житла. Середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва становить 1410 доларів, тоді як у Київській області — 930 доларів, тобто приблизно на третину менше.

За словами директорки з маркетингу ЛУН Анни Лаєвської, супутникові дані наочно демонструють, як зелені зони та водойми впливають на комфорт під час літньої спеки.

"Варто відійти від суцільного асфальту й бетону до лісу чи парку — і температура поверхні може бути нижчою на 10–15 градусів. Саме тому при виборі житла важливо дивитися не лише на квартиру, а й на середовище навколо неї", — зазначила Лаєвська.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 5 серпня у Києві та області прогнозують спеку до +38 °C. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується, а синоптики закликали жителів бути обережними через високі температури.

Також Новини.LIVE писали, що через спеку в Києві тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту. Заборона діє для вантажівок вагою понад 24 тонни, коли температура повітря перевищує +28 °C, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття.

Київ дослідження температура повітря
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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