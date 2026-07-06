У Києві до 16 зросла кількість загиблих після нічного удару РФ 6 липня — ДСНС

У Києві внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 6 липня кількість загиблих зросла до 16 людей.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.

Рятувальники виявили ще одне тіло під завалами житлового будинку у Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнувань тривають.

Фахівці продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Новина доповнюється...