У Києві до 16 зросла кількість загиблих після нічного удару РФ 6 липня — ДСНС

До 16 зросла кількість загиблих у Києві після нічного удару РФ
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Дата публікації: 6 липня 2026 21:38
Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва
У Києві внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 6 липня кількість загиблих зросла до 16 людей.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.
Рятувальники виявили ще одне тіло під завалами житлового будинку у Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнувань тривають.
Фахівці продовжують розбір завалів та ліквідацію наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Новина доповнюється...
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