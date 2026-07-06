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Головна Київ ДСНС: під завалами у Подільському районі може перебувати 10 людей

ДСНС: під завалами у Подільському районі може перебувати 10 людей

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 20:08
Обстріл Києва 6 липня — під завалами може бути до 10 людей
Пошуково-рятувальні роботи після обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

У Подільському та Дарницькому районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованого будинку в Подільському районі ще можуть перебувати до десяти людей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі Вечір.LIVE

У Києві під завалами можуть бути люди

"Станом на зараз у нас працює інженерна техніка, триває рятувальна операція. На жаль, за нашою інформацією, тут ще можуть перебувати люди", — сказав Петров.

За словами речника, у Подільському районі під завалами, попередньо, можуть перебувати до десяти людей, однак точну кількість зможуть встановити лише після завершення розбору конструкцій.

У ДСНС зазначили, що в Києві внаслідок російської атаки загинули 15 людей. До пошукових робіт залучені важка інженерна техніка, крани та кінологічні розрахунки.

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Також Павло Петров розповів, що у Дарницькому районі удар припав на цокольний поверх 25-поверхового житлового будинку, який був облаштований для перебування людей під час повітряних тривог.

"Там навіть намети були, матраци. Тобто видно, що люди використовували цей поверх як укриття. Удар навіть прийшовся в те місце, де, по суті, було укриття людей", — сказав речник ДСНС. 

Він уточнив, що наразі фахівці не можуть однозначно сказати, чи люди постраждали через обвал конструкцій, чи внаслідок вибухової хвилі — це встановлюватимуть експерти.

За даними ДСНС, у Дарницькому районі понад 20 людей вдалося врятувати, серед них четверо дітей. Будівля, за попередньою оцінкою рятувальників, залишається стабільною, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

Як писали Новини.LIVE, після удару по Києву Дональд Трамп заявив про бажання Путіна завершити війну. На його думку, "Путін відчуває тиск". 

Раніше в Подільському районі Києва з-під завалів дістали тіло чоловіка. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи після комбінованого удару РФ по місту. 

Київ обстріли завали ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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