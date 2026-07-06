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Главная Киев Число погибших в Киеве после ночного удара со стороны РФ возросло до 16

Число погибших в Киеве после ночного удара со стороны РФ возросло до 16

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 21:38
В Киеве число погибших в результате ночного удара РФ 6 июля возросло до 16 — ГСЧС
Срочная новость

В Киеве в результате российского ракетного удара в ночь на 6 июля число погибших возросло до 16 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

Спасатели обнаружили ещё одно тело под завалами жилого дома в Дарницком районе столицы. Поисково-спасательные работы на месте разрушений продолжаются.

Специалисты продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий атаки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Новость дополняется...

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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