В Киеве число погибших в результате ночного удара РФ 6 июля возросло до 16 — ГСЧС

Число погибших в Киеве после ночного удара со стороны РФ возросло до 16
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Дата публикации 6 июля 2026 21:38
Срочная новость
В Киеве в результате российского ракетного удара в ночь на 6 июля число погибших возросло до 16 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.
Спасатели обнаружили ещё одно тело под завалами жилого дома в Дарницком районе столицы. Поисково-спасательные работы на месте разрушений продолжаются.
Специалисты продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий атаки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Новость дополняется...
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