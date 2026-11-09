Люди в осінньому парку. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомили, що 10 листопада, у вівторок, у Київській області та столиці буде хмарна погода з проясненнями. Опади не прогнозуються, водночас очікуються перепади температур від +8 °C вдень до -3 °C у нічний час.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода на Київщині та в Києві 10 листопада

Фахівці Укргідрометцентру повідомили, що 10 листопада упродовж доби буде хмарна погода з проясненнями. Дощ та сніг не прогнозуються.

Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

На Київщині у вівторок температура повітря становитиме від +2 °C до -3 °C, тоді як вдень буде тепліше і без морозів — до +3...+8 °C.

Читайте також:

У Києві у нічний час стовпчики термометрів покажуть +0...+2 °C, а вдень температура повітря прогріється до +5...+7 °C.

Прогноз погоди в Києві на 10 листопада. Скриншот: sinoptik.ua

Новини Києва

Ми писали, що російські війська вкотре атакували Київщину. Стало відомо, що внаслідок удару 9 листопада, у понеділок, пішла з життя 82-річна жінка. Зруйновано приватний будинок, гараж, через обстріл двоє людей травмувались.

Новини.LIVE інформували, що Міжнародний центр культури й мистецтв відновлюється після атаки РФ 24 травня. Повідомляється, що станом на сьогодні відремонтовано 2 000 квадратних метрів покрівлі, замінено майже 1 000 квадратних метрів вікон, роботи продовжуються.