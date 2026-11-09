Люди в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили, что 10 ноября, во вторник, в Киевской области и столице будет облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируется, при этом ожидаются перепады температур от +8 °C днём до -3 °C ночью.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киевской области и в Киеве 10 ноября

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что 10 ноября в течение суток будет облачная погода с прояснениями. Дождь и снег не прогнозируются.

Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с.

В Киевской области во вторник температура воздуха составит от +2 °C до -3 °C, тогда как днем будет теплее и без морозов — до +3...+8 °C.

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Прогноз погоды в Киеве на 10 ноября. Скриншот: sinoptik.ua

Новости Киева

Мы писали, что российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область. Стало известно, что в результате удара 9 ноября, в понедельник, скончалась 82-летняя женщина. Разрушен частный дом и гараж, в результате обстрела двое человек получили травмы.

Новини.LIVE сообщали, что Международный центр культуры и искусств восстанавливается после атаки РФ 24 мая. Сообщается, что на сегодняшний день отремонтировано 2 000 квадратных метров кровли, заменено почти 1 000 квадратных метров окон, работы продолжаются.