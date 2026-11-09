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Головна Київ Російська атака на Київщину забрала життя 82-річної жінки

Російська атака на Київщину забрала життя 82-річної жінки

Ua ru
9 листопада 2026 16:00
Атака на Київщину: загинула 82-річна жінка, є поранені facebook.com/DSNS.GOV.UA
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У понеділок, 9 листопада, російські війська атакували Вишгородський район Київської області. Унаслідок удару загинула 82-річна жінка, зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж, ще двоє людей дістали травми. Вибухова хвиля також пошкодила інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Про наслідки атаки повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської обласної державної адміністрації, передає Новини.LIVE.

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Тимур Ткаченко про російську атаку на Київщину 9 листопада
Ворожа атака на Вишгородщину. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Що відомо про загиблу на Київщині

За попередньою інформацією, 82-річна жінка під час влучання перебувала на другому поверсі будинку.

Ще двоє людей дістали травми. Одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи.

"Він не потребував госпіталізації", — повідомив Тимур Ткаченко.

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Стан і характер травм іншої постраждалої наразі уточнюються.

Які ще пошкодження зафіксували на Київщині

Крім приватного будинку та гаража, вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний житловий будинок і автомобіль.

На місці працювали рятувальники та інші профільні служби.

"Постраждалим надають необхідну допомогу", — повідомив голова Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в селі Чупира Білоцерківського району Київської області троє людей загинули через отруєння чадним газом. Ще один постраждалий потрапив до лікарні. На місце трагедії прибули рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що в Міжнародному центрі культури і мистецтв у Києві триває відновлення після російського обстрілу в ніч проти 24 травня. Наразі відремонтували 2 000 квадратних метрів покрівлі та замінили майже 1 000 квадратних метрів вікон.

Київська область війна в Україні загиблі постраждалі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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