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До Дня Києва столицю прикрасили патріотичними композиціями з квітів

28 травня 2023 14:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До Дня Києва столицю прикрасили патріотичними композиціями з квітів
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 травня, місто Київ святкує день народження. Київзеленбуд створив квіткові композиції, якими прикрасили вулиці столиці. 

Про це повідомляє Київзеленбуд.

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Композиції з квітів у Києві

"Більше 20 різних інсталяцій розквітли у різних куточках Києва. Вони розповідають про героїв, нашу унікальність та ідентичність, про боротьбу українських міст, за які болить", — йдеться у повідомленні.

На Печерську з'явилася посвята Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу, на Протасовому яру — Роману Ратушному.

На Подолі встановили композицію, яка присвячена місту Бахмут та кожному військовому. На Либідській площі можна побачити символ Херсона — кавун. 

"Ми й далі крокуватимемо ворожими танками, як дівчинка біля метро Лівобережна, аж до Перемоги, яку символічно "завантажуємо" у Голосіївського парку Рильського. Бо продовжуємо всі разом донатити на бандеромобілі й байрактари, які зобразили на Оболоні", — йдеться у повідомленні.

У парку "Відрадний" зʼявилася квіткова інсталяція, яка показує, що Україна — це 603 548 квадратних кілометрів. На Троєщині встановили гасло Be brave like Ukraine.

Київзеленбуд розповів, що у Святошинському та Дарницькому районах б’ються серця в ритмі України. У Дніпровському район підприємство розповіло, що закладено в ДНК українців. 

"Ми пишаємося красою наших орнаментів у парку Шевченка та на Каштановому бульварі, проспекті Оболонському та біля Харківської площі. Ми молимося за кожного й кожну, хто зараз боронить нашу землю, щоб поверталися живими. І ця молитва в образах — на розв’язці на вулиці Вадима Гетьмана", — йдеться у повідомленні.

До того ж Київзеленбуд додав ще більше квітів до напису на Майдані Незалежності.

Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд
Композиции из цветов в Киеве
Композиції з квітів у Києві. Фото: Київзеленбуд

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, столиці України святкує день народження. Києву виповнився 1541 рік. З цієї нагоди зірки українського шоу-бізнесу вітають одне зі своїх улюблених міст зі святом. 

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