Ко Дню Киева столицу украсили патриотическими композициями из цветов
Сегодня, 28 мая, город Киев отмечает день рождения. Киевзеленстрой создал цветочные композиции, которыми украсили улицы столицы.
Об этом сообщает Киевзеленстрой.
Композиции из цветов в Киеве
"Более 20 разных инсталляций расцвели в разных уголках Киева. Они рассказывают о героях, нашей уникальности и идентичности, о борьбе украинских городов, за которые болит", — говорится в сообщении.
На Печерске появилось посвящение Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло, на Протасовом яру — Роману Ратушному.
На Подоле установили композицию, посвященную городу Бахмут и каждому военному. На Лыбидской площади можно увидеть символ Херсона — арбуз.
"Мы будем и дальше шагать вражескими танками, как девочка возле метро Левобережная, вплоть до Победы, которую символически "загружаем" в Голосеевском парке Рыльского. Потому что продолжаем все вместе донатить на бандеромобили и байрактары, которые изобразили на Оболони", — говорится в сообщении.
В парке "Отрадный" появилась цветочная инсталляция, которая показывает, что Украина — это 603 548 квадратных километров. На Троещине установили лозунг Be brave like Ukraine.
Киевзеленстрой рассказал, что в Святошинском и Дарницком районах бьются сердца в ритме Украины. В Днепровском районе предприятие рассказало, что заложено в ДНК украинцев.
"Мы гордимся красотой наших орнаментов в парке Шевченко и на Каштановом бульваре, проспекте Оболонском и возле Харьковской площади. Мы молимся за каждого и каждую, кто сейчас защищает нашу землю, чтобы возвращались живыми. И эта молитва в образах — на развязке на улице Вадима Гетьмана", — говорится в сообщении.
К тому же Киевзеленстрой добавил еще больше цветов к надписи на Майдане Независимости.
Напомним, сегодня, 28 мая, столица Украины отмечает день рождения. Киеву исполнился 1541 год. По этому случаю звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют один из любимых городов с праздником.