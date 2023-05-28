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Ко Дню Киева столицу украсили патриотическими композициями из цветов

28 мая 2023 14:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ко Дню Киева столицу украсили патриотическими композициями из цветов
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 мая, город Киев отмечает день рождения. Киевзеленстрой создал цветочные композиции, которыми украсили улицы столицы.

Об этом сообщает Киевзеленстрой.

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Композиции из цветов в Киеве

"Более 20 разных инсталляций расцвели в разных уголках Киева. Они рассказывают о героях, нашей уникальности и идентичности, о борьбе украинских городов, за которые болит", — говорится в сообщении.

На Печерске появилось посвящение Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло, на Протасовом яру — Роману Ратушному.

На Подоле установили композицию, посвященную городу Бахмут и каждому военному. На Лыбидской площади можно увидеть символ Херсона — арбуз.

"Мы будем и дальше шагать вражескими танками, как девочка возле метро Левобережная, вплоть до Победы, которую символически "загружаем" в Голосеевском парке Рыльского. Потому что продолжаем все вместе донатить на бандеромобили и байрактары, которые изобразили на Оболони", — говорится в сообщении.

В парке "Отрадный" появилась цветочная инсталляция, которая показывает, что Украина — это 603 548 квадратных километров. На Троещине установили лозунг Be brave like Ukraine.

Киевзеленстрой рассказал, что в Святошинском и Дарницком районах бьются сердца в ритме Украины. В Днепровском районе предприятие рассказало, что заложено в ДНК украинцев.

"Мы гордимся красотой наших орнаментов в парке Шевченко и на Каштановом бульваре, проспекте Оболонском и возле Харьковской площади. Мы молимся за каждого и каждую, кто сейчас защищает нашу землю, чтобы возвращались живыми. И эта молитва в образах — на развязке на улице Вадима Гетьмана", — говорится в сообщении.

К тому же Киевзеленстрой добавил еще больше цветов к надписи на Майдане Независимости.

Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой
Композиции из цветов в Киеве
Композиции из цветов в Киеве. Фото: Киевзеленстрой

Напомним, сегодня, 28 мая, столица Украины отмечает день рождения. Киеву исполнился 1541 год. По этому случаю звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют один из любимых городов с праздником.

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