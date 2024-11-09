Жозеп Боррель 9 листопада прибув до Києва

До Києва прибув верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель

До Києва прибув головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель. Від початку повномасштабного вторгнення це його п'ятий візит до столиці України.

Про це Боррель повідомив на своїй сторінці в Х (Twitter) у суботу, 9 листопада.

Читайте також:

Пост Жозепа Борреля. Фото: скриншот

Боррель прибув до Києва

Боррель прибув до Києва вп'яте після початку російського вторгнення. Варто зазначити, що це його останній візит на посаді очільника європейської дипломатії.

"Підтримка ЄС для України була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату та залишатиметься на першому місці порядку денного ЄС", — зазначив Боррель.

Боррель прибув до столиці України потягом. На вокзалі його зустріла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прибув до Угорщини для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Це його перший візит до країни з початку повномасштабної війни.

Також ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін 21 жовтня прибув з робочим візитом до Києва. Це його четвертий візит з початку повномасштабної війни.