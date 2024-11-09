Жозеп Боррель 9 ноября прибыл в Киев

В Киев прибыл верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель

В Киев прибыл главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель. С начала полномасштабного вторжения это его пятый визит в столицу Украины.

Об этом Боррель сообщил на своей странице в Х (Twitter) в субботу, 9 ноября.

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Боррель прибыл в Киев

Боррель прибыл в Киев в пятый раз после начала российского вторжения. Следует отметить, что это его последний визит в должности главы европейской дипломатии.

"Поддержка ЕС для Украины была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на первом месте повестки ЕС", — отметил Боррель.

Боррель прибыл в столицу Украины на поезде. На вокзале его встретила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в страну с начала полномасштабной войны.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин 21 октября прибыл с рабочим визитом в Киев. Это его четвертый визит с начала полномасштабной войны.