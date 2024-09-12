Забруднення Десни та Сейму — як загрожує проблема з водою Києву

Забруднена вода у Десні. Фото: Новини.LIVE

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна покращилась, але забруднена вода може дійти до Києва вже 14-16 вересня. Наразі всі відповідні державні органи щоденно проводять моніторинг поверхневих вод.

Про це розповіла заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Крамаренко розповіла, що сьогодні вже є покращення стану річки Сейм. В тих місцях, де почалося забруднення, кисень досягнув потрібної норми, а мор риби не фіксується.

"Що стосується стану річки Десна, то забруднення сповільнилося та потрохи просувається в межах Чернігівської області. Станом на сьогодні це має більш розпорошений вигляд, а не йде масою. І запах, який відчували на річці Сейм, сьогодні на Десні він набагато менший", — сказала заступниця Міндовкілля.

Вона додала, що забруднена вода може досягнути водозаборів Київщини попередньо 14-16 вересня. Але оскільки така вода рухається дуже повільно, є ймовірність, що Київ може цього не побачити, або в невеликих кількостях.

За словами Крамаренко, всі відповідні державні органи щоденно здійснюють моніторинг поверхневих вод, щоб постійно контролювати ситуацію. А місцеві органи самоврядування вживають відповідних заходів щодо обмеження купання та використання річкової води для господарських потреб.

"Станом на зараз стоїть вже три аераційних установки в Чернігівській області та встановлюються у Київській", — додала вона.