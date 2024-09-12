Загрязнение Десны и Сейма — как грозит проблема с водой Киеву

Загрязненная вода в Десне. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна улучшилась, но загрязненная вода может дойти до Киева уже 14-16 сентября. Все соответствующие государственные органы ежедневно проводят мониторинг поверхностных вод.

Об этом рассказала заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко на брифинге, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Крамаренко рассказала, что сегодня уже есть улучшение состояния реки Сейм. В тех местах, где началось загрязнение, кислород достиг нужной нормы, а мор рыбы не фиксируется.

"Что касается состояния реки Десна, то загрязнение замедлилось и понемногу продвигается в пределах Черниговской области. По состоянию на сегодняшний день это выглядит более рассеянно, а не идет массой. И запах, который испытывали на реке Сейм, сегодня на Десне он намного меньше", — сказала заместитель Минприроды.

Она добавила, что загрязненная вода может достичь водозаборов Киевской области предварительно 14-16 сентября. Но поскольку такая вода движется очень медленно, есть вероятность, что Киев может этого не увидеть или в небольших количествах.

По словам Крамаренко, все соответствующие государственные органы ежедневно производят мониторинг поверхностных вод, чтобы постоянно контролировать ситуацию. А местные органы самоуправления принимают соответствующие меры по ограничению купания и использования речной воды для хозяйственных нужд.

"По состоянию на сегодняшний день стоит уже три аэрационных установки в Черниговской области и устанавливаются в Киевской", — добавила она.