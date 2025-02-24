У Київ 24 лютого прибули лідери п'яти країн — хто приїхав

До України прибули лідери ще п'яти країн — відео
До Києва 24 лютого також прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Це вже третій потяг з іноземними делегаціями.
Про це повідомляє Суспільне.
Прибуття іноземних лідерів до Києва 24 лютого
Як відомо, 24 лютого до Києва прибув вже третій потяг з іноземними делегаціями. Цього разу серед гостей:
- президент Фінляндії Александр Стубб,
- прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен,
- прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір,
- прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере,
- прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Партнерів зустріла українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та очільником МЗС Андрієм Сибігою.
За даними ЗМІ, сьогодні в столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.
Нагадаємо, раніше до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з нею до столиці завітав президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Незадовго після цього на столичному вокзалі зустріли президентів Латвії та Литви, а також прем'єр-міністрів Естонії, Іспанії та Канади.
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