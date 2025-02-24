У Київ 24 лютого прибули лідери п'яти країн — хто приїхав

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на вокзалі в Києві. Фото: Суспільне

До Києва 24 лютого також прибули лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Це вже третій потяг з іноземними делегаціями.

Про це повідомляє Суспільне.

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Прибуття іноземних лідерів до Києва 24 лютого

Як відомо, 24 лютого до Києва прибув вже третій потяг з іноземними делегаціями. Цього разу серед гостей:

президент Фінляндії Александр Стубб,

прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен,

прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір,

прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере,

прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір з візитом у Києві. Фото: Суспільне

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере з візитом в Києві. Фото: Суспільне

Президент Фінляндії Александр Стубб з візитом у Києві. Фото: Суспільне

Партнерів зустріла українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та очільником МЗС Андрієм Сибігою.

За даними ЗМІ, сьогодні в столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Нагадаємо, раніше до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом з нею до столиці завітав президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Незадовго після цього на столичному вокзалі зустріли президентів Латвії та Литви, а також прем'єр-міністрів Естонії, Іспанії та Канади.