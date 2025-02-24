В Киев 24 февраля прибыли лидеры пяти стран — кто приехал

В Украину прибыли лидеры еще пяти стран — видео
В Киев 24 февраля также прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. Это уже третий поезд с иностранными делегациями.
Об этом сообщает Суспільне.
Прибытие иностранных лидеров в Киев 24 февраля
Как известно, 24 февраля в Киев прибыл уже третий поезд с иностранными делегациями. На этот раз среди гостей:
- президент Финляндии Александр Стубб,
- премьер-министр Дании Метте Фредериксен,
- премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир,
- премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,
- премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Партнеров встретила украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.
По данным СМИ, сегодня в столице состоится встреча лидеров стран-партнеров, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.
Напомним, ранее в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта.
Незадолго после этого на столичном вокзале встретили президентов Латвии и Литвы, а также премьер-министров Эстонии, Испании и Канады.
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