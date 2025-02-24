В Киев 24 февраля прибыли лидеры пяти стран — кто приехал

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на вокзале в Киеве. Фото: Суспільне

В Киев 24 февраля также прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. Это уже третий поезд с иностранными делегациями.

Об этом сообщает Суспільне.

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Как известно, 24 февраля в Киев прибыл уже третий поезд с иностранными делегациями. На этот раз среди гостей:

президент Финляндии Александр Стубб,

премьер-министр Дании Метте Фредериксен,

премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир,

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере,

премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир с визитом в Киеве. Фото: Суспільне

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере с визитом в Киеве. Фото: Суспільне

Президент Финляндии Александр Стубб с визитом в Киеве. Фото: Суспільне

Партнеров встретила украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и главой МИД Андреем Сибигой.

По данным СМИ, сегодня в столице состоится встреча лидеров стран-партнеров, на которой обсудят мир, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности.

Напомним, ранее в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней столицу посетил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Незадолго после этого на столичном вокзале встретили президентов Латвии и Литвы, а также премьер-министров Эстонии, Испании и Канады.