Урсула фон дер Ляєн 20 вересня прибула до Києва — яка мета візиту

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві. Фото: x.com/vonderleyen

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 20 вересня, прибула з робочим візитом до Києва. Це вже її восьмий візит в Україну і вона хоче обговорити підтримку України з боку Європи.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter (X).

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"Мій восьмий візит до Києва припав на те, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру", — заявила глава ЄК.

Вона також додала, що приїхала, аби обговорити підтримку Європи: від готовності до зими, до оборони, до вступу та прогресу у сфері позик G7.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн сказала, що країни ЄС допоможуть Україні в її сміливих зусиллях.