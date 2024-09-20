У Києві 20 вересня погіршилась якість повітря

Киянам радять обмежити прогулянки на відкритому повітрі та зачинити вікна — що сталося
У Києві погіршилась якість повітря внаслідок пожеж в екосистемі Вишгородського району. Киянам радять здійснити низку заходів для збереження свого здоров'я.
Про це повідомила КМДА у п'ятницю, 20 вересня.
Стан повітря в Києві 20 вересня
У Києві внаслідок пожежі у Вишгородському районі погіршилась якість повітря. Киянам тимчасово рекомендують не провітрювати приміщення, відмовитись від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум.
"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", — пояснили в КМДА.
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