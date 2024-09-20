У Києві 20 вересня погіршилась якість повітря

Кияни гуляють по місту. Фото: УНІАН

У Києві погіршилась якість повітря внаслідок пожеж в екосистемі Вишгородського району. Киянам радять здійснити низку заходів для збереження свого здоров'я.

Про це повідомила КМДА у п'ятницю, 20 вересня.

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Стан повітря в Києві 20 вересня

У Києві внаслідок пожежі у Вишгородському районі погіршилась якість повітря. Киянам тимчасово рекомендують не провітрювати приміщення, відмовитись від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, пити більше води та увімкнути очищувач повітря на максимум.

Оцінка якості повітря в Києві 20 вересня. Фото: скриншот

"За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", — пояснили в КМДА.