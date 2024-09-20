Урсула фон дер Ляйен 20 сентября прибыла в Киев — какова цель визита

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве. Фото: x.com/vonderleyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 20 сентября, прибыла с рабочим визитом в Киев. Это уже ее восьмой визит в Украину, и она хочет обсудить поддержку Украины со стороны Европы.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в своем Twitter (X).

Читайте также:

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев 20 сентября

"Мой восьмой визит в Киев пришелся на то, что в скором времени начнется отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру", — заявила глава ЕК.

Она также добавила, что приехала, чтобы обсудить поддержку Европы: от готовности к зиме, к обороне, к вступлению и прогрессу в сфере займов G7.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен сказала, что страны ЕС помогут Украине в ее смелых усилиях.