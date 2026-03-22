Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
До Володимирського собору внесли труну з Патріархом Філаретом

До Володимирського собору внесли труну з Патріархом Філаретом

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 14:54
До Володимирського собору внесли труну з Патріархом Філаретом
Похоронна церемонія у Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві у неділю, 22 березня, панує скорботна атмосфера після смерті Патріарха Філарета. Біля Володимирського собору триває прощання. За заповітом Патріарха, саме тут відбудеться поховання.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Громадяни прощаються з Патріархом Філаретом, який був одним з учасників отримання томоса незалежності від УПЦ МП. Церкві він віддав понад 60 років. 

У Києві прощаються із Патріархом Філаретом. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Прощання із Патріархом Філаретом у Києві 22 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Саме у Володимирському соборі Патріарх провів значну частину служіння.

Українці прощаються із Патріархом Філаретом. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Труну вже внесли до Володимирського собору. Потік людей не припиняється.

Зазначимо, що у Києві сьогодні відбулася жалобна хода. На прощання з Патріархом Філаретом прийшло близько 2 тисяч людей.

А 21 березня попрощатися прийшли український лідер Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

Київ смерть церква похорон
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації