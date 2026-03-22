До Володимирського собору внесли труну з Патріархом Філаретом
У Києві у неділю, 22 березня, панує скорботна атмосфера після смерті Патріарха Філарета. Біля Володимирського собору триває прощання. За заповітом Патріарха, саме тут відбудеться поховання.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Прощання із Патріархом Філаретом у Києві 22 березня
Громадяни прощаються з Патріархом Філаретом, який був одним з учасників отримання томоса незалежності від УПЦ МП. Церкві він віддав понад 60 років.
Саме у Володимирському соборі Патріарх провів значну частину служіння.
Труну вже внесли до Володимирського собору. Потік людей не припиняється.
Зазначимо, що у Києві сьогодні відбулася жалобна хода. На прощання з Патріархом Філаретом прийшло близько 2 тисяч людей.
А 21 березня попрощатися прийшли український лідер Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
