Главная Киев Во Владимирский собор внесли гроб с Патриархом Филаретом

Во Владимирский собор внесли гроб с Патриархом Филаретом

Дата публикации 22 марта 2026 14:54
Похоронная церемония в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве в воскресенье, 22 марта, царит скорбная атмосфера после смерти Патриарха Филарета. Возле Владимирского собора продолжается прощание. По завещанию Патриарха, именно здесь состоится захоронение.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Прощание с Патриархом Филаретом в Киеве 22 марта

Граждане прощаются с Патриархом Филаретом, который был одним из участников получения томоса независимости от УПЦ МП. Церкви он отдал более 60 лет.

У Києві прощаються з Патріархом Філаретом
В Киеве прощаются с Патриархом Филаретом. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
У Києві прощаються з Патріархом Філаретом 22 березня
Прощание с Патриархом Филаретом в Киеве 22 марта. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Именно во Владимирском соборе Патриарх провел значительную часть служения.

Прощання з Патріархом Філаретом у Києві 22 березня
Украинцы прощаются с Патриархом Филаретом. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Гроб уже внесли во Владимирский собор. Поток людей не прекращается.

Отметим, что в Киеве сегодня состоялось траурное шествие. На прощание с Патриархом Филаретом пришло около 2 тысяч человек.

А 21 марта попрощаться пришли украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Киев смерть церковь похороны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

