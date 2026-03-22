Во Владимирский собор внесли гроб с Патриархом Филаретом

Похоронная церемония в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве в воскресенье, 22 марта, царит скорбная атмосфера после смерти Патриарха Филарета. Возле Владимирского собора продолжается прощание. По завещанию Патриарха, именно здесь состоится захоронение.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Прощание с Патриархом Филаретом в Киеве 22 марта

Граждане прощаются с Патриархом Филаретом, который был одним из участников получения томоса независимости от УПЦ МП. Церкви он отдал более 60 лет.

Именно во Владимирском соборе Патриарх провел значительную часть служения.

Гроб уже внесли во Владимирский собор. Поток людей не прекращается.

Отметим, что в Киеве сегодня состоялось траурное шествие. На прощание с Патриархом Филаретом пришло около 2 тысяч человек.

А 21 марта попрощаться пришли украинский лидер Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.