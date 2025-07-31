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Головна Київ Донька Келлога про атаку на Київ — це відповідь Путіна Трампу

Донька Келлога про атаку на Київ — це відповідь Путіна Трампу

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 01:19
Донька Келлога заявила, що обстріл Києва є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російські окупанти в ніч проти 31 липня масовано атакують Київ дронами. На цей обстріл відреагувала донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога Меган Моббс, зазначивши, що атака є відповіддю глави Кремля Володимира Путіна на дедлайн президента США Дональда Трампа. 

Відповідний допис вона зробила у соцмережі Х.

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"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не маємо права показати слабкість", — написала Меган Моббс.

Нагадаємо, днями президент Трамп скоротив свій дедлайн для Путіна з приводу санкцій та закінчення війни. У вівторок 29 липня він уточнив, що у Путіна залишилося 10 днів для того, щоб закінчити війну, і цей відлік почався.

Що стосується обстрілу Києва, то перші вибухи в столиці почалися ще ввечері 30 липня о 23:00. Після цього їх було чути регулярно. Наразі відомо, в Солом'янському районі Києва багато пожеж, а також є постраждалий. Детальніше про нічний обстріл РФ читайте за цим посиланням.

Київ володимир путін Дональд Трамп вибух обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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