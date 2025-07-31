Дочь Келлога заявила, что обстрел Киева является ответом Путина на дедлайн Трампа

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российские оккупанты в ночь на 31 июля массированно атакуют Киев дронами. На этот обстрел отреагировала дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс, отметив, что атака является ответом главы Кремля Владимира Путина на дедлайн президента США Дональда Трампа.

Соответствующее сообщение она сделала в соцсети Х.

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"Киев подвергается массированной атаке дронов. Не ошибайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента Трампа. Он испытывает решимость и силу Америки. Мы не имеем права показать слабость", — написала Меган Моббс.

Напомним, на днях президент Трамп сократил свой дедлайн для Путина по поводу санкций и окончания войны. Во вторник 29 июля он уточнил, что у Путина осталось 10 дней для того, чтобы закончить войну, и этот отсчет начался.

Что касается обстрелов Киева, то первые взрывы в столице начались еще вечером 30 июля в 23:00. После этого их было слышно регулярно. Сейчас известно, в Соломенском районе Киева много пожаров, а также есть пострадавший. Подробнее о ночном обстреле РФ читайте по этой ссылке.