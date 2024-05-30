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Допомагав за гроші отримати водійські права — поліція затримала киянина

30 травня 2024 16:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Допомагав за гроші отримати водійські права — поліція затримала киянина
Затриманий киянин. Фото: Київська міська прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Киянин обіцяв допомогти водіям успішно скласти іспити на отримання категорії "С" у сервісних центрах МВС за 10 тисяч гривень. Поліція затримала правопорушника та звинуватила його у корупції.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 30 травня.

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Допомагав отримати права за гроші

Під керівництвом Київської міської прокуратури було викрито схему, за якою чоловік, використовуючи свої знайомства, надавав допомогу у складанні іспитів за винагороду. Його звинувачують у вимаганні хабаря для впливу на рішення державного службовця.

Зловмисник, який мав зв’язки у сервісному центрі МВС, пропонував свої послуги за 10 тисяч гривень, щоб забезпечити безперешкодне проходження практичного іспиту на водійські права категорії "С". Чоловіка було затримано під час отримання чергового хабаря. У затриманого також були виявлені бланки медичних довідок та печатки лікарні.

На цей час чоловікові оголошено підозру і він перебуває під домашнім арештом в нічний період доби. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Зараз триває розслідування для встановлення інших працівників сервісного центру, які можуть бути причетні до корупції.

  • Вилучені гроші. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені гроші. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені гроші. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені гроші. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені документи. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені документи. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучені бланки медичних довідок. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучені бланки медичних довідок. Фото: Київська міська прокуратура
  • Вилучена печатка. Фото: Київська міська прокуратура
    Вилучена печатка. Фото: Київська міська прокуратура
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Нагадаємо, київські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі столиці. Він був у стані алкогольного сп’яніння.

Також ми повідомляли, що поліцейський спецпідрозділ "КОРД" спільно з Департаментом карного розшку Дніпропетровського, Запорізького та Миколаївського поліцейських управлінь провели силову спецоперацію з арешту банди грабіжників, які хотіли пограбувати банк.

корупція
хабар
арешт
МВС
поліція
прокуратура
прокурори
права
Київська область

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