Допомагав за гроші отримати водійські права — поліція затримала киянина

Затриманий киянин. Фото: Київська міська прокуратура

Киянин обіцяв допомогти водіям успішно скласти іспити на отримання категорії "С" у сервісних центрах МВС за 10 тисяч гривень. Поліція затримала правопорушника та звинуватила його у корупції.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 30 травня.

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Під керівництвом Київської міської прокуратури було викрито схему, за якою чоловік, використовуючи свої знайомства, надавав допомогу у складанні іспитів за винагороду. Його звинувачують у вимаганні хабаря для впливу на рішення державного службовця.

Зловмисник, який мав зв’язки у сервісному центрі МВС, пропонував свої послуги за 10 тисяч гривень, щоб забезпечити безперешкодне проходження практичного іспиту на водійські права категорії "С". Чоловіка було затримано під час отримання чергового хабаря. У затриманого також були виявлені бланки медичних довідок та печатки лікарні.

На цей час чоловікові оголошено підозру і він перебуває під домашнім арештом в нічний період доби. Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення.

Зараз триває розслідування для встановлення інших працівників сервісного центру, які можуть бути причетні до корупції.

Вилучені гроші. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені гроші. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені документи. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені бланки медичних довідок. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучена печатка. Фото: Київська міська прокуратура 1 / 5

Нагадаємо, київські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі столиці. Він був у стані алкогольного сп’яніння.

Також ми повідомляли, що поліцейський спецпідрозділ "КОРД" спільно з Департаментом карного розшку Дніпропетровського, Запорізького та Миколаївського поліцейських управлінь провели силову спецоперацію з арешту банди грабіжників, які хотіли пограбувати банк.