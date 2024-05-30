Помогал за деньги получить водительские права — полиция задержала киевлянина

Задержанный киевлянин. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевлянин обещал помочь водителям успешно сдать экзамены на получение категории "С" в сервисных центрах МВД за 10 тысяч гривен. Полиция задержала правонарушителя и обвинила его в коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 30 мая.

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Под руководством Киевской городской прокуратуры была разоблачена схема, по которой мужчина, используя свои знакомства, оказывал помощь в сдаче экзаменов за вознаграждение. Его обвиняют в вымогательстве взятки для воздействия на решение государственного служащего.

Злоумышленник, имевший связи в сервисном центре МВД, предлагал свои услуги за 10 тысяч гривен, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение практического экзамена на водительские права категории "С". Мужчина был задержан во время получения очередной взятки. У задержанного были обнаружены бланки медицинских справок и печати больницы.

В настоящее время мужчине объявлено подозрение и он находится под домашним арестом в ночной период суток. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

Сейчас идет расследование для установления других работников сервисного центра, которые могут быть причастны к коррупции.

Изъятые деньги. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые деньги. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые документы. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые бланки медицинских справок. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятая печать. Фото: Киевская городская прокуратура 1/5 ​ 5

Напомним, киевские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу на рынке в Оболонском районе столицы. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы сообщали, что полицейское спецподразделение "КОРД" совместно с Департаментом уголовного розыска Днепропетровского, Запорожского и Николаевского полицейских управлений провели силовую спецоперацию по аресту банды грабителей, которые хотели ограбить банк.