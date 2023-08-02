Дорога техніка та смаколики для персоналу: як працюють шахрайські call-центри у Києві

Хлопець у call-центрі виліз на стіл, тікаючи від правоохоронців. Фото: скриншот з відео

Народний депутат Олександр Куницький показав один із шахрайських call-центрів у центрі Києва. Там можна побачити автомат з їжею та кавою для "персоналу", а також дорогу техніку.

Відео Олександр Куницький опублікував на своєму YouTube-каналі.

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Шахрайський call-центр у столиці

Коли Куницький зайшов до так званого call-центру, то шахраї відразу почали втікати. Один з "працівників" не реагував на слова нардепа. Він почав бігати по столах, ламати техніку та викидати її.

На відео також можна побачити іншу кімнату, в якій закрилися шахраї.

У "call-центрі" є автомати з їжею та кавою. За словами Куницького, там також є якісне обладнання, роутери, навушники. Нардеп показав записи, за якими шахраї обманюють людей.

На виклик приїхали працівники поліції, яким не відразу вдалося потрапити всередину. Правоохоронці знайшли на одному з телефонів чек, в якому було видно, скільки грошей отримали шахраї за два дні.

У будівлі також знайшли конверти з грошима.

"Це приміщення розташоване в центрі Києва. Правоохоронці не спрацювали, як, як мені здавалося, могли б", — сказав Куницький.

За його словами, у цій будівлі також є й інші шахрайські call-центри.

Нагадаємо, столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом діяльності call-центру у Подільському районі. Працівників звинувачують у роботі на країну-агресорку.