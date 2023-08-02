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Дорога техніка та смаколики для персоналу: як працюють шахрайські call-центри у Києві

2 серпня 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дорога техніка та смаколики для персоналу: як працюють шахрайські call-центри у Києві
Хлопець у call-центрі виліз на стіл, тікаючи від правоохоронців. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Олександр Куницький показав один із шахрайських call-центрів у центрі Києва. Там можна побачити автомат з їжею та кавою для "персоналу", а також дорогу техніку. 

Відео Олександр Куницький опублікував на своєму YouTube-каналі.

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Коли Куницький зайшов до так званого call-центру, то шахраї відразу почали втікати. Один з "працівників" не реагував на слова нардепа. Він почав бігати по столах, ламати техніку та викидати її. 

На відео також можна побачити іншу кімнату, в якій закрилися шахраї. 

У "call-центрі" є автомати з їжею та кавою. За словами Куницького, там також є якісне обладнання, роутери, навушники. Нардеп показав записи, за якими шахраї обманюють людей. 

На виклик приїхали працівники поліції, яким не відразу вдалося потрапити всередину. Правоохоронці знайшли на одному з телефонів чек, в якому було видно, скільки грошей отримали шахраї за два дні.

У будівлі також знайшли конверти з грошима. 

"Це приміщення розташоване в центрі Києва. Правоохоронці не спрацювали, як, як мені здавалося, могли б", — сказав Куницький. 

За його словами, у цій будівлі також є й інші шахрайські call-центри.

Нагадаємо, столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом діяльності call-центру у Подільському районі. Працівників звинувачують у роботі на країну-агресорку.

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