Дорогая техника и вкусности для персонала: как работают мошеннические call-центры в Киеве

Парень в call-центре вылез на стол, убегая от правоохранителей. Фото: скриншот с видео

Народный депутат Александр Куницкий показал один из мошеннических call-центров в центре Киева. Там можно увидеть автомат с едой и кофе для "персонала", а также дорогую технику.

Видео Александр Куницкий опубликовал на своем YouTube-канале.

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Мошеннический call-центр в столице

Когда Куницкий зашел в так называемый call-центр, то мошенники сразу начали бежать. Один из "работников" не реагировал на слова нардепа. Он стал бегать по столам, ломать технику и выбрасывать ее.

На видео также можно увидеть другую комнату, в которой закрылись мошенники.

В "call-центре" есть автоматы с едой и кофе. По словам Куницкого, там также есть качественное оборудование, роутеры, наушники. Нардеп показал записи, по которым мошенники обманывают людей.

По вызову приехали сотрудники полиции, которым не сразу удалось попасть внутрь. Правоохранители обнаружили на одном из телефонов чек, в котором было видно, сколько денег получили мошенники за два дня.

В здании также обнаружили конверты с деньгами.

"Это помещение находится в центре Киева. Правоохранители не сработали, как бы, мне казалось, могли", — сказал Куницкий.

По его словам, в этом здании также есть и другие мошеннические call-центры.

Напомним, столичные полицейские открыли уголовное производство по факту деятельности call-центра в Подольском районе. Работников обвиняют в работе на страну-агрессора.