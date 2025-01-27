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Дорожня сіль не тієї якості — у Києві судитимуть посадовицю

27 січня 2025 10:44
Карина Приходько - Редактор
У Києві закупили дорожню сіль зі збитками 11 млн — судитимуть посадовицю
Правоохоронці на підприємстві ШЕУ Святошинського району. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Карина Приходько - Редактор

У Києві судитимуть посадовицю комунального підприємства "ШЕУ Святошинського району", яка причетна до закупівлі неякісної дорожньої солі. Це завдало збитків на 11 мільйонів  гривень. 

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у понеділок, 27 січня. 

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Досудове розслідування встановило, що у листопаді 2023 року підприємство та приватна організація уклала договір на постачання дорожньої солі. Однак виявилося, що поставлена сіль не відповідає вищому ґатунку та не може використовуватися за призначенням. 

закупівлі дорожньої солі
Неякісна дорожня сіль. Фото: t.me/kyiv_pro_office
закупівлі дорожньої солі
Правоохоронці на підприємстві. Фото: t.me/kyiv_pro_office 

"За даними слідства, обвинувачена при розробленні та затвердженні тендерної документації не врахувала ДСТУ на дорожню сіль, що призвело до закупівлі продукції неналежної якості на понад 11 млн грн", — йдеться у повідомленні. 

Так, Святошинська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно начальника відділу правової роботи та закупівель КП "ШЕУ Святошинського району". Її обвинувачують у неналежному виконанні своїх службових обов'язків, що спричинило  збитки бюджету на понад 11 млн гривень.

Нагадаємо, "Київський метрополітен" хоче витратити закупівлю пружин для вагонів поїздів 1,7 мільйона. гривень. 

Також ми писали, що запчастини для ЗСУ закупляли за завищеними цінами. Збитки, які завдали державі, становили понад 83 млн гривень. 

Київ корупція дороги закупівлі сіль

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