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Дорожная соль не того качества — в Киеве будут судить чиновницу

27 января 2025 10:44
Карина Приходько - Редактор
В Киеве закупили дорожную соль с убытками 11 млн — будут судить чиновницу
Правоохранители на предприятии ДЭУ Святошинского района. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Карина Приходько - Редактор

В Киеве будут судить чиновницу коммунального предприятия "ДЭУ Святошинского района", которая причастна к закупке некачественной дорожной соли. Это нанесло ущерб на 11 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 27 января.

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Досудебное расследование установило, что в ноябре 2023 года предприятие и частная организация заключила договор на поставку дорожной соли. Однако оказалось, что поставленная соль не соответствует высшему сорту и не может использоваться по назначению.

закупки дорожной соли
Некачественная дорожная соль. Фото: t.me/kyiv_pro_office
закупки дорожной соли
Правоохранители на предприятии. Фото: t.me/kyiv_pro_office 

"По данным следствия, обвиняемая при разработке и утверждении тендерной документации не учла ДСТУ на дорожную соль, что привело к закупке продукции ненадлежащего качества на более 11 млн грн", — говорится в сообщении.

Так, Святошинская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела правовой работы и закупок КП "ДЭУ Святошинского района". Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что повлекло ущерб бюджету на более 11 млн гривен.

Напомним, "Киевский метрополитен" хочет потратить закупку пружин для вагонов поездов 1,7 миллиона гривен.

Также мы писали, что запчасти для ВСУ закупали по завышенным ценам. Убытки, которые нанесли государству, составили более 83 млн гривен. 

Киев коррупция дороги закупки соль

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