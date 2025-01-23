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Пружини за майже 2 млн — як проходять закупки для метро в Києві

23 січня 2025 08:28
Карина Приходько - Редактор
Закупівля пружин для поїздів метро у Києва — скільки хочуть витратити
Поїзд метро у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" на закупівлю близько п'яти тисяч пружин для вагонів поїздів планує витратити 1,7 мільйона. Закупівлю мають здійснити до кінця жовтня 2025 року. 

Про це стало відомо в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Закупівля пружин для поїздів метро у Києва

Як відомо, КП оголосило тендер, аби провести закупівлі пружин для вагонів метро в столиці, щоб забезпечити надійну роботу рухомого складу. Згідно з даними оголошення на Prozorro, витратити на це планують 1 млн 754 тис. 580 грн. 

Вже на 23 січня заплановано аукціон, де визначать постачальника, а до 30 жовтня має бути завершено постачання всіх видів пружин.

Загалом передбачається закупівля понад 5 тисяч пружин. Серед них 27 типів і це пружини для фіксації, внутрішні і зовнішні, а також спеціальні пружини для храпових механізмів контролера машиніста.

закупівлі на ProZorro
Оголошення на Prozorro. Фото: скриншот

Нагадаємо, екскерівника метро Києва підозрюють у незаконному виїзді з країни. Він перетнув кордон на основі підробленого висновку ВЛК. 

Також ми писали, що Командування Сил логістики ЗСУ закупляли частини для військових за завищеними цінами. Причетні отримали підозру. 

Київ метро ProZorro закупівлі бюджет громадський транспорт

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