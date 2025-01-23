Закупівля пружин для поїздів метро у Києва — скільки хочуть витратити

Поїзд метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" на закупівлю близько п'яти тисяч пружин для вагонів поїздів планує витратити 1,7 мільйона. Закупівлю мають здійснити до кінця жовтня 2025 року.

Про це стало відомо в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Закупівля пружин для поїздів метро у Києва

Як відомо, КП оголосило тендер, аби провести закупівлі пружин для вагонів метро в столиці, щоб забезпечити надійну роботу рухомого складу. Згідно з даними оголошення на Prozorro, витратити на це планують 1 млн 754 тис. 580 грн.

Вже на 23 січня заплановано аукціон, де визначать постачальника, а до 30 жовтня має бути завершено постачання всіх видів пружин.

Загалом передбачається закупівля понад 5 тисяч пружин. Серед них 27 типів і це пружини для фіксації, внутрішні і зовнішні, а також спеціальні пружини для храпових механізмів контролера машиніста.

Оголошення на Prozorro. Фото: скриншот

Нагадаємо, екскерівника метро Києва підозрюють у незаконному виїзді з країни. Він перетнув кордон на основі підробленого висновку ВЛК.

Також ми писали, що Командування Сил логістики ЗСУ закупляли частини для військових за завищеними цінами. Причетні отримали підозру.