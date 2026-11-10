Люди йдуть містом з парасолями під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 11 листопада, у Києві та Київській області переважатиме хмарна погода. Уночі та вранці пройдуть помірні дощі, а вдень істотних опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби залишатиметься плюсовою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода у Києві та області 11 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, упродовж дня небо над столицею та Київщиною буде хмарним. Помірні дощі очікуються в нічні та ранкові години, тоді як удень істотних опадів не передбачається.

Вітер буде південно-східним, згодом зміниться на західний. Його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура повітря в Київській області як уночі, так і вдень становитиме +1…+6 °C. У столиці протягом доби прогнозують +3…+5 °C.

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Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Останні новини Києва та області

Новини.LIVE інформували, що минулої доби російські війська атакували шість районів Київської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще дев’ятеро дістали поранення, серед них — дитина. Найбільше постраждав Вишгородський район, де зафіксували пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, адміністративної будівлі та автомобілів. Також російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру, приватні садиби, складські приміщення та транспорт у кількох районах області.

Новини.LIVE писали, що увечері 9 листопада російські війська завдали удару по комунальному соціальному закладу в Переяславі Київської області. Внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення, їх госпіталізували, а всіх мешканців установи евакуювали. Будівля закладу зазнала часткових руйнувань.