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Главная Киев Дождь и до +5 °C: прогноз погоды в Киеве на завтра

Дождь и до +5 °C: прогноз погоды в Киеве на завтра

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10 ноября 2026 20:18
Погода в Киеве 11 ноября: дожди и до +5 °C Новини.LIVE
Люди идут по городу с зонтиками во время дождя. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 11 ноября, в Киеве и Киевской области будет преимущественно облачно. Ночью и утром пройдут умеренные дожди, а днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение суток будет оставаться плюсовой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая будет погода в Киеве и области 11 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, в течение дня небо над столицей и Киевской областью будет облачным. Умеренные дожди ожидаются в ночные и утренние часы, тогда как днем существенных осадков не предвидится.

Ветер будет юго-восточным, позже сменится на западный. Его скорость составит 7–12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области как ночью, так и днем составит +1…+6 °C. В столице в течение суток прогнозируют +3…+5 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Последние новости Киева и области

Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска атаковали шесть районов Киевской области, в результате чего один человек погиб, ещё девять получили ранения, среди них — ребёнок. Больше всего пострадал Вышгородский район, где зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, административного здания и автомобилей. Также российские удары повредили энергетическую инфраструктуру, частные усадьбы, складские помещения и транспорт в нескольких районах области.

Новини.LIVE писали, что вечером 9 ноября российские войска нанесли удар по коммунальному социальному учреждению в Переяславе Киевской области. В результате обстрела два человека получили ранения, их госпитализировали, а всех жителей учреждения эвакуировали. Здание учреждения частично разрушено.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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