Прогноз погоди в Києві та області на завтра 12 червня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 12 червня, буде з дощами. Однак температура повітря вдень підвищиться до +21 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві та області 12 червня

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі.

Погода в Україні 12 червня. Фото: Meteoprog

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +10...+15 °С, вдень +16...+21 °С;

у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +18...+20 °С.

Нагадаємо, 12 червня на Харківщині очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру. Максимальна температура повітря буде +23 °С.

А 8 червня Київ накрила потужна негода. Через сильний вітер та зливу були повалені дерева.