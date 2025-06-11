Прогноз погоди в Києві та області на завтра 12 червня

Дощ заливатиме Київ — прогноз погоди на завтра
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
Погода в Києві та області завтра, 12 червня, буде з дощами. Однак температура повітря вдень підвищиться до +21 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Реклама
Читайте також:
Погода в Києві та області 12 червня
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі.
Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +10...+15 °С, вдень +16...+21 °С;
- у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +18...+20 °С.
Нагадаємо, 12 червня на Харківщині очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру. Максимальна температура повітря буде +23 °С.
А 8 червня Київ накрила потужна негода. Через сильний вітер та зливу були повалені дерева.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама