Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 12 июня

Дождь будет заливать Киев — прогноз погоды на завтра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Киеве и области 12 июня
Погода в Киеве и области завтра, 12 июня, будет с дождями. Однако температура воздуха днем повысится до +21 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Киеве и области 12 июня
В течение суток будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях.
Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С;
- в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +18...+20 °С.
Напомним, 12 июня на Харьковщине ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха будет +23 °С.
А 8 июня Киев накрыла мощная непогода. Из-за сильного ветра и ливня были повалены деревья.
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