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Главная Киев Дождь будет заливать Киев — прогноз погоды на завтра

Дождь будет заливать Киев — прогноз погоды на завтра

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Дата публикации 11 июня 2025 15:32
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 12 июня
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Киеве и области 12 июня

Погода в Киеве и области завтра, 12 июня, будет с дождями. Однако температура воздуха днем повысится до +21 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 12 июня

В течение суток будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня
Погода в Украине 12 июня. Фото: Meteoprog

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С;
  • в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +18...+20 °С.

Напомним, 12 июня на Харьковщине ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха будет +23 °С.

А 8 июня Киев накрыла мощная непогода. Из-за сильного ветра и ливня были повалены деревья.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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