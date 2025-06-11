Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 12 июня

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 12 июня, будет с дождями. Однако температура воздуха днем повысится до +21 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Киеве и области 12 июня

В течение суток будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях.

Погода в Украине 12 июня. Фото: Meteoprog

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +10...+15 °С, днем +16...+21 °С;

в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +18...+20 °С.

Напомним, 12 июня на Харьковщине ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха будет +23 °С.

А 8 июня Киев накрыла мощная непогода. Из-за сильного ветра и ливня были повалены деревья.