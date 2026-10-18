Люди йдуть у парку після дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 19 жовтня, у Києві буде хмарно, очікується дощ і північно-східний вітер. Уночі температура повітря становитиме +11…+13 °C, а вдень прогріється до +15…+17 °C.

Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода в Києві 19 жовтня

У столиці протягом дня зберігатиметься хмарна погода. Уночі прогнозують помірний дощ, а вдень — невеликі опади. Вітер буде уночі північно-східним зі швикістю 5-6 м/с, а вдень — 7–12 м/с.

Погода у Києві 19 жовтня. Фото: Meteoprog

Температура повітря в Києві вночі становитиме +11…+13 °C, удень — +15…+17 °C.

Прогноз погоди на Київщині

У Київській області також буде хмарно. Уночі очікується помірний дощ, удень — невеликий. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Читайте також:

Уночі температура повітря по області становитиме +9…+14 °C, а вдень — +13…+18 °C.

Останні новини Києва

Як повідомляли Новини.LIVE, генератори не зможуть повністю розв’язати проблему тривалих відключень електроенергії в Києві. У матеріалі йдеться про обмеження такого способу резервного живлення в умовах перебоїв з електропостачанням.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Йдеться про обмеження електропостачання поза плановими графіками.