Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дожди в начале недели: прогноз погоды для Киева на завтра

Дожди в начале недели: прогноз погоды для Киева на завтра

Ua ru
18 октября 2026 17:05
Погода в Киеве 19 октября: дождь и потепление до +17 °C Новини.LIVE
Люди гуляют в парке после дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 октября, в Киеве будет облачно, ожидается дождь и северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит +11…+13 °C, а днём прогреется до +15…+17 °C.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра и Meteoprog, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода в Киеве 19 октября

В столице в течение дня сохранится облачная погода. Ночью прогнозируется умеренный дождь, а днём — небольшие осадки. Ночью ветер будет северо-восточным со скоростью 5–6 м/с, а днём — 7–12 м/с.

Дожди в начале недели: прогноз погоды для Киева на завтра - фото 1
Погода в Киеве 19 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в Киеве ночью составит +11…+13 °C, днём — +15…+17 °C.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области также будет облачно. Ночью ожидается умеренный дождь, днем — небольшой. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Читайте также:

Ночью температура воздуха по области составит +9…+14 °C, а днём — +13…+18 °C.

Последние новости Киева

Как сообщали Новини.LIVE, генераторы не смогут полностью решить проблему длительных отключений электроэнергии в Киеве. В материале речь идет об ограничениях такого способа резервного питания в условиях перебоев с электроснабжением.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Речь идет об ограничении электроснабжения вне плановых графиков.

погода Киев Киевская область прогноз погоды погода в Киеве
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации