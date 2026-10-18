Люди гуляют в парке после дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 октября, в Киеве будет облачно, ожидается дождь и северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит +11…+13 °C, а днём прогреется до +15…+17 °C.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра и Meteoprog, сообщает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве 19 октября

В столице в течение дня сохранится облачная погода. Ночью прогнозируется умеренный дождь, а днём — небольшие осадки. Ночью ветер будет северо-восточным со скоростью 5–6 м/с, а днём — 7–12 м/с.

Погода в Киеве 19 октября. Фото: Meteoprog

Температура воздуха в Киеве ночью составит +11…+13 °C, днём — +15…+17 °C.

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области также будет облачно. Ночью ожидается умеренный дождь, днем — небольшой. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

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Ночью температура воздуха по области составит +9…+14 °C, а днём — +13…+18 °C.

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Как сообщали Новини.LIVE, генераторы не смогут полностью решить проблему длительных отключений электроэнергии в Киеве. В материале речь идет об ограничениях такого способа резервного питания в условиях перебоев с электроснабжением.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Речь идет об ограничении электроснабжения вне плановых графиков.