Дожди в начале недели: прогноз погоды для Киева на завтра
В понедельник, 19 октября, в Киеве будет облачно, ожидается дождь и северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит +11…+13 °C, а днём прогреется до +15…+17 °C.
Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра и Meteoprog, сообщает Новини.LIVE.
Какая будет погода в Киеве 19 октября
В столице в течение дня сохранится облачная погода. Ночью прогнозируется умеренный дождь, а днём — небольшие осадки. Ночью ветер будет северо-восточным со скоростью 5–6 м/с, а днём — 7–12 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью составит +11…+13 °C, днём — +15…+17 °C.
Прогноз погоды в Киевской области
В Киевской области также будет облачно. Ночью ожидается умеренный дождь, днем — небольшой. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Ночью температура воздуха по области составит +9…+14 °C, а днём — +13…+18 °C.
Последние новости Киева
Как сообщали Новини.LIVE, генераторы не смогут полностью решить проблему длительных отключений электроэнергии в Киеве. В материале речь идет об ограничениях такого способа резервного питания в условиях перебоев с электроснабжением.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Речь идет об ограничении электроснабжения вне плановых графиков.