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На Київщині запровадили екстрені відключення світла

Ua ru
18 жовтня 2026 11:18
Запровадили екстрені відключення світла в Бучанському районі 18 жовтня ДТЕК
Електромонтер компанії ДТЕК, Фото: ДТЕК

У неділю, 18 жовтня, за командою НЕК "Укренерго" екстрені відключення світла запровадили у Бучанському районі Київської області. Енергетики закликали споживачів стежити за оновленнями, адже інформацію про подальші зміни обіцяють публікувати в офіційному Telegram-каналі компанії.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Екстрені відключення світла в Бучанському районі 18 жовтня
Повідомлення про запровадження екстрених відключень. Скриншот: t.me/dtek_ua

Що відомо про відключення світла на Київщині

Під час екстрених відключень стабілізаційні графіки не діють. Тому час повернення електроенергії за звичним розкладом поки невідомий.

Водночас на сайті ДТЕК повідомили, що 18 жовтня в області також діють стабілізаційні відключення. Перевірити інформацію за конкретною адресою можна на офіційному сайті компанії.

Енергетики також закликали жителів області ощадливо користуватися електроприладами.

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"Щоб допомогти енергосистемі, просимо розумно споживати електроенергію", — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що після останніх російських ударів київські теплоелектроцентралі припинили виробляти електроенергію, але продовжили забезпечувати столицю теплом. Їх запускають у режимі теплофікації, щоб постачати тепло до житлових будинків.

Також Новини.LIVE писали, що близько 24 будинків у Києві, пошкоджених російськими атаками, взимку не підключатимуть до опалення. Для частини інших постраждалих будівель передбачили аварійні схеми постачання ресурсів.

Київська область Укренерго Буча відключення світла світло
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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