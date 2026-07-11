Дощі та прохолода затримаються в Києві: прогноз погоди на завтра
У неділю, 12 липня, жителів Києва та області очікує мінлива хмарність із короткочасними дощами. За прогнозом синоптиків, місцями на Київщині можливі грози, однак тривалих опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві 12 липня
Вітер упродовж доби змінить напрямок із південно-західного на північно-західний. Його швидкість становитиме 5–10 м/с, без суттєвих поривів.
У Київській області температура повітря вночі коливатиметься від +9 до +14 °C, а вдень підніметься до +20…+25 °C. У столиці нічна температура становитиме +12…+14 °C, вдень повітря прогріється до +22…+24 °C.
Попри ймовірність дощів, синоптики зазначають, що протягом дня можливі прояснення, тож погода залишатиметься комфортною для прогулянок і поїздок.
Як повідомляли Новини.LIVE, між керівництвом Києва та Київської міської військової адміністрації триває публічна дискусія щодо повноважень і координації роботи в умовах воєнного стану. Зокрема, начальник КМВА Тимур Ткаченко неодноразово заявляв про необхідність більшої взаємодії під час ухвалення рішень, пов'язаних із безпекою столиці.
Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по Києву 2 липня паливно-мастильні матеріали потрапили в озеро Кирилівське в Оболонському районі столиці. Для запобігання поширенню забруднення комунальні служби продовжують очищення водойми спеціальними сорбентами.
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