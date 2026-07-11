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Головна Київ У Києві озеро після атаки РФ ще довго буде забрудненим

У Києві озеро після атаки РФ ще довго буде забрудненим

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 02:50
Озеро Кирилівське у Києві - скільки ще буде забруднено
Одне з озер в Києві після атаки РФ. Фото: КМДА

Глава КП "Плесо" Андрій Вагін заявив, що ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівське пально-мастильними матеріалами після атаки РФ на Київ 2 липня буде ще довгий час. Станом на зараз продовжується очищення води спеціальними сорбентами, щодо не допустити потрапляння нафтопродуктів на дно.

Про це очільник КП "Плесо" сказав в ефірі "День.LIVE".

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Що відомо про забруднення водойми у Києві

"Говорити про ліквідацію наслідків швидко, на жаль, неможливо, тому що це надзвичайна ситуація і масове забруднення екосистеми водойми. Заходи реалізуються з першого дня виявлення забруднення, тобто з 2 липня", — заявив Андрій Вагін.

За його словами, нафтопродукту не можуть потрапити в підземні води, оскільки водойма має гідрозамок, а самі забруднювачі легші за воду й залишаються на її поверхні.

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Він додав, що після роботи рятувальників КП "Плесо" проводить очищення залишків забруднення за допомогою спеціальних абсорбентів, які збирають через 1-2 доби, щоб не допустити осідання на дно та подальшого розчинення нафтопродуктів у воді.

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Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 2 липня росіяни здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок атаки в Оболонському районі Києва стався масштабний витік нафтопродуктів у Кирилівське озеро. Попередньо, в озеро потрапило понад 350 того нафтопродуктів та емульсії.

Також ми писали, що внаслідок того обстрілу пошкодження були зафіксовані у кількох районах столиці. Зокрема, у місті виникли пожежі, були руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків.

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Окрім того, ворог завдав ударів по місту 6 липня. Тоді внаслідок обстрілу знову було багато пошкоджень, були жертви та постраждалі.

Київ озеро ефір Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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