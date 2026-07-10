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Головна Київ Ткаченко звинуватив Кличка у відсутності системного підходу до безпеки Києва

Ткаченко звинуватив Кличка у відсутності системного підходу до безпеки Києва

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 13:46
Тимур Ткаченко звинуватив Віталія Кличка у відстороненні від рішень щодо безпеки Києва
Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що мер столиці Віталій Кличко продовжує усувати його та команду КМВА від участі в ухваленні рішень, які стосуються безпеки Києва. За словами посадовця, такі дії суперечать Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Про це посадовець написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Ткаченко заявив, що Кличко порушує закон

Начальник КМВА зазначив, що під час чергової наради в КМДА обговорювали питання укриттів та відновлення пошкоджених будинків. Водночас, на його думку, замість комплексного підходу міська влада знову перекладає відповідальність на районні адміністрації.

"Питання укриттів — це відповідальність не лише районних адміністрацій. У Києві є профільний Департамент муніципальної безпеки, який має формувати й реалізовувати міську політику у сфері цивільного захисту", — наголосив він.

Ткаченко звинуватив Кличка у відсутності системного підходу до безпеки Києва - фото 1
Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Очільник КМВА також звернув увагу, що у столиці досі немає чіткої стратегії розвитку фонду укриттів. За його словами, містяни не отримали відповідей на ключові питання щодо кількості необхідних сховищ, строків ліквідації проблеми зачинених укриттів та джерел фінансування.

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Окремо Ткаченко розкритикував організацію збору інформації про зачинені укриття під час російських атак. Він зазначив, що замість сучасних цифрових рішень дані збираються фактично вручну через чат-боти та особисту комунікацію з керівниками районів.

"Киянам потрібні не показові колегії та пошук винних. Киянам потрібна зрозуміла стратегія, відповідальність і результат", — підсумував начальник КМВА.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Оболонському районі Києва функціонує близько 450 сховищ та укриттів, більшість із яких перебувають у зоні відповідальності районної державної адміністрації. Також у районі вже облаштовано протирадіаційні укриття нового покоління із сучасними системами вентиляції та безбар’єрним доступом.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Деснянському районі Києва укриття можуть одночасно вмістити до 45% мешканців району. Водночас під час повітряних тривог навіть під час масованих російських атак ними користуються лише від 500 до 2 тисяч людей.

Віталій Кличко Київ Тимур Ткаченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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