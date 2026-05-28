Масований удар пошкодив майже півтора десятка пам'яток культури

Масований удар пошкодив майже півтора десятка пам'яток культури

Дата публікації: 28 травня 2026 00:23
Масований удар по Україні пошкодив майже півтора десятка пам'яток культури
Руйнування після масованої атаки в ніч проти 24 травня 2026 року. Фото: Мінкульт

Під час масованого обстрілу України в ніч проти 24 травня постраждали 14 культурних інституцій. Зокрема, зазнали пошкоджень Національний художній музей, бібліотека Ярослава Мудрого, Український дім, Національна музична академія та музей Чорнобиля. Наразі комісії підраховують розмір збитків.

Про це в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Анні Сірик повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна.

Відновлення культурних інституцій після російської атаки

Міністерство культури вже шукає кошти на реставрацію пошкоджених об'єктів. Питання щодо відновлення Національного художнього музею вже вирішили. Роботи профінансують у межах програми "Велика реставрація".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Мінкульт повідомляв, що в ніч проти 24 травня під час обстрілу Києва зазнав пошкоджень Національний художній музей України. Колекція не постраждала. Жертв і поранених серед працівників немає.

Також Новини.LIVE з посиланням на музей на Поштовій площі Києва писав, що від обстрілу столиці вночі 24 травня постраждали Поштова станція та Церква Різдва Христового. Обидві пам'ятки архітектури розташовуються на Поштовій площі. Про пошкодження повідомили директорці департаменту охорони культурної спадщини Марині Соловйовій.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
