Доступ на територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрито: прямий ефір Новини.LIVE
11 серпня 2023 10:07
Доступ до Києво-Печерської лаври. Фото: Новини.LIVE
У столиці з 11 серпня тимчасово заборонили відвідувати територію Печерського монастиря Києво-Печерської лаври. Про це повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" на своєму сайті.
Прямий ефір Новини.LIVE дивіться на нашому Youtube.
Читайте також:
Прямий ефір Новини.LIVE
Зазначається, що вранці біля готельних корпусів лаври з’явилися озброєні правоохоронці.
Нагадаємо, повідомлялося, що комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.