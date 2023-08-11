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Доступ на територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрито: прямий ефір Новини.LIVE

11 серпня 2023 10:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Доступ на територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрито: прямий ефір Новини.LIVE
Доступ до Києво-Печерської лаври. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У столиці з 11 серпня тимчасово заборонили відвідувати територію Печерського монастиря Києво-Печерської лаври. Про це повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" на своєму сайті.

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Зазначається, що вранці біля готельних корпусів лаври з’явилися озброєні правоохоронці.

Нагадаємо, повідомлялося, що комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.

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