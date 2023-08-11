Доступ на територію Києво-Печерської лаври тимчасово закрито: прямий ефір Новини.LIVE

Доступ до Києво-Печерської лаври. Фото: Новини.LIVE

У столиці з 11 серпня тимчасово заборонили відвідувати територію Печерського монастиря Києво-Печерської лаври. Про це повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" на своєму сайті.

Прямий ефір Новини.LIVE дивіться на нашому Youtube.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Зазначається, що вранці біля готельних корпусів лаври з’явилися озброєні правоохоронці.

Нагадаємо, повідомлялося, що комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.