Комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври: ефір Новини.LIVE
Сьогодні комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.
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Опечатка приміщень у Лаврі
Ще вчора, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра".
А сьогодні, 10 серпня, комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.
Нагадаємо, 11 липня комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври, а саме церковну крамницю №68 та торговельний павільйон №115.