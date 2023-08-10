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Комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври: ефір Новини.LIVE

10 серпня 2023 11:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври: ефір Новини.LIVE
Києво-Печерська Лавра. Фото: SHUTTERSTOCK
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.

Всі деталі можна дивитись в прямому ефірі Новини.LIVE

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Опечатка приміщень у Лаврі

Ще вчора, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра".

А сьогодні, 10 серпня, комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.

Нагадаємо, 11 липня комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври, а саме церковну крамницю №68 та торговельний павільйон №115.

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