Комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври: ефір Новини.LIVE

Києво-Печерська Лавра. Фото: SHUTTERSTOCK

Сьогодні комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.

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Опечатка приміщень у Лаврі

Ще вчора, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою (Чоловічий монастир) УПЦ та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра".

А сьогодні, 10 серпня, комісія Мінкульту опечатає ще чотири корпуси Києво-Печерської лаври. Йдеться про готельні приміщення та церковні крамниці.

Нагадаємо, 11 липня комісія Мінкульту опечатала два корпуси Києво-Печерської Лаври, а саме церковну крамницю №68 та торговельний павільйон №115.