Доступ на территорию Киево-Печерской лавры временно закрыт: прямой эфир Новини.LIVE
11 августа 2023 10:07
Доступ в Киево-Печерскую лавру. Фото: Новини.LIVE
В столице с 11 августа временно запретили посещать территорию Печерского монастыря Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" на своем сайте.
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Отмечается, что утром возле гостиничных корпусов лавры появились вооруженные правоохранители.
Напомним, сообщалось, что комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах.