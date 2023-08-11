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Доступ на территорию Киево-Печерской лавры временно закрыт: прямой эфир Новини.LIVE

11 августа 2023 10:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Доступ на территорию Киево-Печерской лавры временно закрыт: прямой эфир Новини.LIVE
Доступ в Киево-Печерскую лавру. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В столице с 11 августа временно запретили посещать территорию Печерского монастыря Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" на своем сайте.

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Отмечается, что утром возле гостиничных корпусов лавры появились вооруженные правоохранители.

Напомним, сообщалось, что комиссия Минкульта опечатает еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Речь идет о гостиничных помещениях и церковных магазинах.

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