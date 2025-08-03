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Головна Київ Досвід для Києва — як інші столиці вирішують транспортні виклики

Досвід для Києва — як інші столиці вирішують транспортні виклики

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 18:04
Як влаштований транспорт і паркування у світових столицях
Паркування для авто. Фото: depositphotos

Ефективна система громадського транспорту та раціональне регулювання паркування — ключ до зручного життя у великому місті. Варшава, Париж, Берлін і Вашингтон демонструють різні підходи до мобільності та зручності життя без приватного авто.

Про це повідомляється у випуску "Київського часу".

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Як влаштований транспорт і паркування у світових столицях

У Варшаві пересуватися містом без машини зручно та комфортно. Мережа автобусів, трамваїв і метро добре розвинена, весь транспорт оснащений кондиціонерами, а також адаптований для людей з інвалідністю та дитячих візків.

Місячний проїзний квиток коштує приблизно 120 злотих (близько 1 350 гривень) і діє на всі види транспорту. Для студентів і пенсіонерів передбачені знижки. Паркування в центрі коштує від 4,5 злотих на годину, але у вихідні дні безкоштовне. Мешканці активно користуються електросамокатами та велосипедами: поїздка коштує близько 1 злотого за хвилину.

Париж може похвалитися розгалуженою транспортною мережею — метро, автобуси, приміські поїзди RER. Вартість місячного проїзного — 88 євро, знижки діють для пенсіонерів і дітей. Проте у години пік доводиться зважати на значний наплив пасажирів і активність кишенькових злодіїв.

Паркування в столиці Франції дороге — від 4 євро за годину і до 75 євро за 6 годин. Власне місце під авто може коштувати від 16 до 120 тисяч євро. З вересня 2023 року оренда електросамокатів у місті заборонена — залишилися лише приватні, які дозволено використовувати за умови наявності шолома й страховки.

Берлін забезпечує зручне пересування завдяки системі метро, трамваїв, автобусів і міських електричок. Увесь транспорт обладнаний кондиціонерами й опаленням, що робить поїздки комфортними будь-якої пори року.

Місячний проїзний залежить від зони та коштує від 30 до 60 євро. Діють пільги. Паркування у спальних районах коштує від 30 до 100 євро на місяць, а придбання місця — від 10 тисяч євро. Велосипеди та електросамокати залишаються популярними, з ціною оренди 0,20–0,30 євро за хвилину.

У Вашингтоні діє зручна система автобусів і метро, які мають кондиціонування. Втім, переповнені транспортні засоби можуть не зупинятися на зупинках. Разова поїздка коштує від 2,25 долара, залежно від відстані.

Абонемент на місяць — від 75 доларів. З паркуванням у місті складніше — знайти вільне місце, особливо в центрі, доволі важко. Вартість паркомісць — 2,25–2,50 дол. за годину. Приватні паркінги іноді стають кращим варіантом, хоча ціни залежать від локації й часу доби.

Нагадаємо, що нещодавно Начальник Київської міської військової адміністрації  Тимур Ткаченко висловив обурення роботою посадовців Київської державної міської адміністрації. Конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці.

А в Одесі завершили нову схему руху, яка має вирішити проблему стихійного паркування. Вона охоплює не тільки зону висадки для таксі та смугу громадського транспорту, але й велодоріжку.

Київ авто парковка автомобіль столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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