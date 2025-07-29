Ткаченко зробив попередження КМДА через запарковані двори

Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко висловив обурення роботою посадовців Київської державної міської адміністрації (КМДА). Конфлікт стався через хаотичне паркування авто у столиці.

Очільник КМВА 29 липня зробив заяву у своєму Telegram.

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Начальник військової адміністрації заявив про те, що навесні цього року посадовці КМДА отримали доручення щодо врегулювання питання із хаотичним паркуванням авто у дворах столиці.

"Ще у квітні я видав окреме доручення розробити та підготувати до впровадження порядок очищення дворів Києва від хаотичного паркування автомобілів. Це особливо актуально зараз, коли ворог завдає все більш інтенсивних та відчутних ударів. Міські простори мають бути доступними для автомобілів екстрених служб, ДСНС, швидкої", — написав Ткаченко.

Однак за цей час у КМДА було визначено лише чотири адреси, за якими мають реалізувати пілотний проєкт зі встановлення розмітки та антипаркувальних пристроїв. Відповідну інформацію надали у офіційному листі від заступника КМДА Петра Пантєлеєва до Ткаченка.

Лист КМДА до Тимура Ткаченка. Фото: t.me/tkachenkotymur

Своєю чергою Ткаченко заявив про "профанацію" посадовці у міській адміністрації та попередив, що у разі відсутності прогресу у врегулюванні питання буде подавати скаргу.

"Скерую вимогу щодо реального прогресу у впорядкуванні паркування у дворах. Якщо до 11 серпня не буде пропозицій, кращих за звичайні відписки — публічно вимагатиму дисциплінарної відповідальності. У кожної проблеми є конкретні прізвища", — заявив очільник КМВА.

Нагадаємо, на Київщині двом чиновникам оголосили про підозру у заволодінні державними коштами.

А також стало відомо, що у Києві відремонтують один із мостів за 2,9 млн гривень.