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Главная Киев Опыт для Киева — как другие столицы решают транспортные вызовы

Опыт для Киева — как другие столицы решают транспортные вызовы

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 18:04
Как устроен транспорт и парковка в мировых столицах
Парковка для авто. Фото: depositphotos

Эффективная система общественного транспорта и рациональное регулирование парковки — ключ к удобной жизни в большом городе. Варшава, Париж, Берлин и Вашингтон демонстрируют различные подходы к мобильности и удобству жизни без частного авто.

Об этом сообщается в выпуске "Киевского времени".

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Как устроен транспорт и парковка в мировых столицах

В Варшаве передвигаться по городу без машины удобно и комфортно. Сеть автобусов, трамваев и метро хорошо развита, весь транспорт оснащен кондиционерами, а также адаптирован для людей с инвалидностью и детских колясок.

Месячный проездной билет стоит примерно 120 злотых (около 1 350 гривен) и действует на все виды транспорта. Для студентов и пенсионеров предусмотрены скидки. Парковка в центре стоит от 4,5 злотых в час, но в выходные дни — бесплатная. Жители активно пользуются электросамокатами и велосипедами: поездка стоит около 1 злотого за минуту.

Париж может похвастаться разветвленной транспортной сетью — метро, автобусы, пригородные поезда RER. Стоимость месячного проездного — 88 евро, скидки действуют для пенсионеров и детей. Однако в часы пик приходится считаться со значительным наплывом пассажиров и активностью карманников.

Парковка в столице Франции дорогая — от 4 евро за час и до 75 евро за 6 часов. Собственное место под авто может стоить от 16 до 120 тысяч евро. С сентября 2023 года аренда электросамокатов в городе запрещена — остались только частные, которые разрешено использовать при условии наличия шлема и страховки.

Берлин обеспечивает удобное передвижение благодаря системе метро, трамваев, автобусов и городских электричек. Весь транспорт оборудован кондиционерами и отоплением, что делает поездки комфортными в любое время года.

Месячный проездной зависит от зоны и стоит от 30 до 60 евро. Действуют льготы. Парковка в спальных районах стоит от 30 до 100 евро в месяц, а приобретение места — от 10 тысяч евро. Велосипеды и электросамокаты остаются популярными, с ценой аренды 0,20-0,30 евро за минуту.

В Вашингтоне действует удобная система автобусов и метро, которые имеют кондиционирование. Впрочем, переполненные транспортные средства могут не останавливаться на остановках. Разовая поездка стоит от 2,25 доллара, в зависимости от расстояния.

Абонемент на месяц — от 75 долларов. С парковкой в городе сложнее — найти свободное место, особенно в центре, довольно трудно. Стоимость паркомест — 2,25-2,50 дол. в час. Частные парковки иногда становятся лучшим вариантом, хотя цены зависят от локации и времени суток.

Напомним, что недавно Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выразил возмущение работой чиновников Киевской государственной городской администрации. Конфликт произошел из-за хаотичной парковки авто в столице.

А в Одессе завершили новую схему движения, которая должна решить проблему стихийной парковки. Она включает в себя не только зону высадки для такси и полосу общественного транспорта, но и велодорожку.

Киев авто парковка автомобиль столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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