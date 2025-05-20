Непридатність за гроші — голову ВЛК в Києві викрили на хабарі

Гроші, які знайшли у голови ВЛК. Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили корупційну діяльність голови гарнізонної військово-лікарської комісії у Києві. Посадовець "робив діагнози" військовозобов'язаним, аби вони були непридатні для військової служби.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі 20 травня.

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Як відомо, оперативники внутрішньої та власної безпеки ДПСУ встановили, що посадовець одного з військово-медичних закладів ДПСУ отримував хабарі від військовослужбовців за фіктивні рішення щодо придатності до служби та надання відпусток за станом здоров'я.

Так, співробітники внутрішньої безпеки ДПСУ та ДБР затримали полковника медичної служби, який є головою гарнізонної ВЛК, під час отримання хабаря.

Обшуки у підозрюваного. Фото: ДПСУ

Під час обшуків у нього вилучили медичну документацію військовослужбовців, щодо яких ухвалювались неправомірні рішення. Офіцеру вже повідомили про підозру і зараз ще тривають слідчі дії.

Нагадаємо, чоловік намагався підкупити прикордонника у Чернівецькій області, аби виїхати за кордон. За це йому призначили тюремний термін.

Водночас киянка обіцяла "липовий" інсульт для ухилення від служби. Свої послуги вона оцінювала у 6000 доларів.