У Києві жінка пообіцяла зняти з обліку за 6 тисяч доларів

Затримання правоохоронцями підозрюваної. Фото: Київська міська прокуратура

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру місцевій мешканці, яку викрили на спробі організувати ухилення від мобілізації через фіктивне медичне оформлення непридатності до служби. Слідство встановило, що жінка запропонувала своєму знайомому "вирішити питання" з військовим обліком за 6 тисяч доларів США.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Чоловік поскаржився їй на обмеження у виїзді за кордон через статус військовозобов'язаного. У відповідь жінка заявила, що має зв'язки в одній з київських комунальних лікарень і може організувати внесення до його медичних документів фальшивого діагнозу, зокрема — перенесеного інсульту.

Це, за її словами, дозволило б йому уникнути мобілізації, бути визнаним непридатним до служби та знятим з військового обліку.

Затримання підозрюваної. Фото: Київська міська прокуратура

Готівка. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали її одразу після одержання обумовленої суми. Наразі жінці вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), а суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали депутата Подільської селищної ради, який за хабарі "продавав" дозволи для розміщення заправок.

Також наприкінці квітня в Києві затримали чоловіка, який організував незаконну схему виїзду за кордон для військовозобов'язаним.